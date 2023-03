Super-Gau: Barcelonas 90-Millionen-Juwel plötzlich ablösefrei?

Droht die nächste, entscheidende Wende im Rechtsstreit zwischen La Liga und dem FC Barcelona um Supertalent Gavi? Medienberichten zufolge wäre diese ein Supergau für den Topklub.

Neben einer Zurückstufung des 18-Jährigen als Nachwuchsspieler droht dem Verein zusätzlich ein ablösefreier Abgang Gavis im Sommer.

La Liga: Gericht entscheidet gegen Barça

Aber wie kann es dazu überhaupt kommen? Im vergangenen September hatte Gavi seinen Vertrag als Nachwuchsspieler bei Barça bis 2026 verlängert. Darin enthalten ist eine Klausel, die besagt, dass der Youngster den Klub ablösefrei verlassen darf, sollte er bis zum 30. Juni 2023 nicht als Profispieler geführt sein.

Zwar spielt Gavi aktuell in der Profimannschaft, wird nun aber aufgrund eines Gerichtsurteils wohl als Nachwuchsspieler zurückgestuft werden müssen. Hintergrund ist der Verstoß des Vereins gegen die Financial-Fairplay-Regularien, die dem Verein zunächst eine Überführung in den Profibereich untersagten. Daraufhin zog der Klub vor Gericht und bekam per einstweiliger Verfügung doch noch die Möglichkeit, den 18-Jährigen über das Wintertransferfenster hinaus registrieren zu lassen. Da die dafür notwendigen Unterlagen aber einen Tag zu spät bei der Liga eingereicht wurden, entschied das zuständige Gericht nun zugunsten von La Liga.

FC Barcelona: Gavi wird als Nachwuchsspieler zurückgestuft

Eine entsprechende erneute Registrierung für den Profibereich ist erst in der kommenden Transferperiode möglich, die allerdings am 1. Juli und damit einen Tag nach der im Vertrag festgelegten Frist beginnt.

Barça wird Gavi nun erst einmal wieder als Jugendspieler führen, er wird gewöhnlich trainiert und spielen können.

Eine große Sorge aber bleibt beim Verein: Wird Gavi tatsächlich von der Klausel Gebrauch machen und den Verein im Sommer ablösefrei verlassen? Konkurrierende Topklubs würde das sicher freuen – schließlich wird sein Marktwert schon jetzt auf rund 90 Millionen Euro geschätzt.