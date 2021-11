Es gibt einen Corona-Fall bei der deutschen Nationalmannschaft. Vier weitere Spieler befinden sich laut Angaben des DFB ebenfalls in Quarantäne. Diese wurden zwar ebenfalls negativ getestet, aber vom zuständigen Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft.

Bei dem positiv Getesteten handelt es sich um den geimpften Niklas Süle vom FC Bayern München, wie Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff bei einer Pressekonferenz des DFB bestätigte. Er befindet sich bereits in Isolation. Kurios: Süle wurde bereits vor genau einem Jahr positiv auf das Corona getestet und war neun Tage in Isolation. Bei den sich in Quarantäne befindenden Spielern handelt es sich nach DFB-Angaben um Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané und Karim Adeyemi.

Die Mannschaftsbesprechung am Montagabend fand nicht statt. Auch das Training am Dienstag wurde abgesagt, stattdessen soll einzeln im Hotel in Wolfsburg gearbeitet werden, wo sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein (Donnerstag, 20.45 Uhr) vorbereitet.

Fünf DFB-Spieler in Quarantäne

Alle weiteren Spieler sowie das gesamte Trainer- und Funktionsteam wurden negativ getestet und sollen sich wie geplant auf das Spiel gegen Liechtenstein vorbereiten. Auch die für 13 Uhr angesetzte Pressekonferenz findet wie geplant statt. Für Süle wurde bereits am Montagabend der ehemalige Hamburger Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nachnominiert, zusätzlich werden die Wolfsburger Ridle Baku und Maximilian Arnold sowie Kevin Volland von der AS Monaco zum Team stoßen. Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck fallen verletzt aus.

„Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter – für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt“, sagt Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften.