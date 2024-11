„Stellt ihn ins Schaufenster”: Matthäus glaubt ans Bayern-Ende eines Stars

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt trotz der jüngsten Einsätze von Mittelfeldspieler Leon Goretzka nicht an einen langfristigen Verbleib beim FC Bayern. „Der Klub wird sicherlich Akteure verkaufen wollen, um den ein oder anderen Spieler zu holen, den man in Zukunft vor einem Goretzka im Klub sieht”, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Jetzt stellt man ihn noch einmal ins Schaufenster.”

Der 29-Jährige profitiere derzeit von den Ausfällen von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha und sei ein „Verkaufskandidat”. Matthäus attestiert ihm immer noch ein „hohes Niveau”. Er habe gezeigt, dass er ein wichtiger Mann sein könne und war mitverantwortlich für Titel: „Goretzka ist auf keinen Fall beim FC Bayern gescheitert.”

Interessant könne Goretzka für viele Klubs sein. „Vielleicht ist es nicht das oberste Regal mit Manchester City oder Real Madrid, aber eventuell Teams wie Manchester United oder Atletico Madrid, die zu den Außenseiter-Favoriten auf internationale Titel zählen”, schrieb Matthäus.

Das könnte Sie auch interessieren: Champions-League-Tabelle irritiert Bayern-Star Kane – Kompany nennt Erfolgsformel

Trotz der ungewissen Zukunft Goretzkas zeigt sich Matthäus überzeugt vom FC Bayern. „So klar” habe er den Rekordmeister „selten erlebt”. Er sei „begeistert, wie die Mannschaft spielt und was für eine Ruhe im Verein herrscht.” (sid)