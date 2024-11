Champions-League-Tabelle irritiert Bayern-Star Kane – Kompany nennt Erfolgsformel

Torjäger Harry Kane ist vom Blick auf die Tabelle in der neuen Champions League irritiert und will mit dem FC Bayern schnell einen Sprung nach oben machen. „Wir sind es nicht gewohnt, in einer Tabelle so weit unten zu stehen, aber das ist ein neues Format”, sagte der Münchner Stürmer am Tag vor dem Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) zu Hause gegen Paris Saint-Germain.

Die Münchner belegen in der vom FC Liverpool angeführten Tabelle in der reformierten Fußball-Königsklasse den 17. Rang von 36 Teams. Ziel ist ein Platz unter den ersten acht Mannschaften, was die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde. „Wir sprechen immer darüber, unter die ersten Acht zu kommen. Unser Anspruch ist Top 1“, sagte Trainer Vincent Kompany. Die Tabelle sei noch schwer zu lesen, weil das Restprogramm der Clubs so unterschiedlich sei. „Mit drei Siegen bist du in der Quali, mit sechs Siegen in der Top 8”, laute seine Erfolgsformel.

Klarer Kane-Auftrag

„Wir müssen alle restlichen Spiele gewinnen, wenn wir in die Top 8 wollen. Aber das gilt auch für Paris”, sagte Kane. Er erwarte ein großartiges Spiel. „Es ist der Start einer wichtigen Periode und wir wollen mit einer guten Leistung reinstarten”, sagte der 31-Jährige.

Kompany erwartet im Flutlicht der Allianz Arena einen großen Abend. „Wir spielen gegen einen dieser ganz großen Vereine in Europa”, sagte der Belgier und erwartet ein „Topspiel” gegen PSG. Paris steht nur auf dem 25. Rang. Der würde am Ende das frühe Ausscheiden bedeuten. Noch nicht dabei ist Aleksandar Pavlovic, der nach seinem Schlüsselbeinbruch zwar wieder im Mannschaftskreis zurück ist, aber noch Zeit braucht.

Weitere reizvolle Aufgaben folgen

Das Duell mit den Franzosen ist das erste von drei sehr reizvollen Spielen. In der Bundesliga tritt der FC Bayern am Samstag bei Borussia Dortmund an. Drei Tage später erwartet die Mannschaft von Kompany Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale. „Es ist eine große Woche, die vor uns liegt”, sagte Kane.

