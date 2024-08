Spurs-Star geht blutend K.o. – Vardy provoziert Fans mit Jubel

Ein heftiger Zusammenprall hat Rodrigo Bentancur kurzzeitig das Bewusstsein geraubt und in der Premier-League-Partie zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City für Betroffenheit gesorgt.

Der Mittelfeldspieler der Spurs knallte nach einem Eckball in der 76. Minute mit dem Kopf von Gegenspieler Abdul Fatawu zusammen und ging laut Medienberichten K.o. Er wurde mehrere Minuten auf dem Spielfeld behandelt, ehe er sich hinsetzen konnte und schließlich mit einer Trage vom Feld gebracht wurde. Auf Fotos ist zu sehen, dass der Uruguayer am Kopf blutete. Betreuer setzten eine Sauerstoffmaske ein.

Noch vor dem Schlusspfiff beim 1:1 zum Auftakt in die Premier-League-Saison der beiden Teams hatte es von der Seitenlinie vorsichtig Entwarnung gegeben, berichteten britische Zeitungen. Tottenham-Trainer Ange Postecoglou sagte nach dem Spiel allerdings auch: „Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die gute Nachricht ist, dass er bei Bewusstsein ist und spricht.“ Die medizinische Abteilung müsse sich nun um den Spieler kümmern.

Vardy trifft – und provoziert

Für Leicester, Sensationsmeister des Jahres 2016, Absteiger 2023 und Aufsteiger in diesem Sommer, war es eine erfreuliche Rückkehr ins Oberhaus. Verlass war dabei auf einen Helden aus besten Zeiten: Jamie Vardy, einst englischer Torschützenkönig, glich in der 57. Minute per Kopf aus. In der ersten Hälfte war Tottenham durch den Spanier Pedro Porro (29.) in Führung gegangen und hatte zudem zahlreiche Chancen vergeben. Nach dem Ausgleich allerdings hatten auch die Gastgeber noch einige Möglichkeiten.

Neben seinem Tor fiel Vardy auch durch einen ungewöhnlichen Jubel auf. Nach seinem Treffer zeigte er mit seiner Hand zuerst eine Eins und dann die Null. Dieser spezielle Gruß richtete sich an die Tottenham-Fans, die den Leicester-Torjäger zuvor mit Sprechchören verhöhnten. Schließlich konnte sich Vardy in der Saison 2015/16 mit Leicester einen Premier-League-Titel sichern, während die Spurs immer noch auf ihren ersten Erfolg warten.

Zum Abschluss des ersten Spieltages sortieren sich beide Teams damit im Mittelfeld ein, als Tabellenführer geht ein Deutscher aus dem Wochenende hervor: Teammanager Fabian Hürzeler steht mit Brighton & Hove Albion ganz oben, am Samstag gelang ein 3:0 beim FC Everton. Der mit 31 Jahren jüngste Coach der englischen Top-Liga war vom FC St. Pauli nach Brighton gekommen, nachdem er mit den Hamburgern in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga aufgestiegen war. (dpa/bv)