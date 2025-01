Schock bei Liverpool-Spiel: Spurs-Star schlägt mit Kopf auf dem Rasen auf

Nach seinem Zusammenbruch auf dem Fußballplatz hat sich Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur mit einem optimistischen Eintrag in den sozialen Medien gemeldet. „Alles gut, Leute!“, schrieb der Uruguayer bei Instagram zu einem Selfie, auf dem er mit seiner Partnerin zu sehen ist.

Der 27-Jährige lächelt dabei und streckt den rechten Daumen hoch. „Danke für die Mitteilungen!!!“, schrieb er außerdem und beglückwünschte sein Team zum 1:0 über den FC Liverpool.

Der Mittelfeldprofi war während des Ligapokalspiels am Mittwochabend zusammengebrochen, noch auf dem Platz behandelt und dann mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Anschließend fuhren ihn Helfer in ein Krankenhaus. „Er war bei Bewusstsein, als er vom Feld kam“, sagte Tottenham-Trainer Ange Postecoglou nach dem Schlusspfiff. „Wir hoffen, dass er okay ist.“

Rodrigo Bentancur postete auf Instagram ein Bild mit seiner Partnerin Melany La Blanca, auf dem er sich nach seinem Kollaps wieder gut gelaunt zeigte. Instagram/rodrigo_bentancur Rodrigo Bentancur postete auf Instagram ein Bild mit seiner Partnerin Melany La Blanca, auf dem er sich nach seinem Kollaps wieder gut gelaunt zeigte.

Keine Details zu Verletzung

Weitere medizinische Details zu dem Vorfall gab es zunächst nicht. Der Verein teilte ebenso nicht mit, ob der Teamkollege des deutschen Stürmers Timo Werner noch im Krankenhaus ist oder wieder nach Hause fahren konnte.

Der Nationalspieler aus Südamerika war im Halbfinal-Hinspiel in der sechsten Minute nach einem Eckball zu Boden gegangen. Er wollte den Ball per Kopf erreichen, verpasste die Kugel aber und schlug unglücklich mit dem Kopf auf dem Rasen auf. Danach blieb er auf dem Bauch und mit ausgebreiteten Armen liegen.

Daumen hoch noch auf der Trage

Mitspieler Pedro Porro eilte sofort zu ihm, ehe medizinisches Personal zu Hilfe kam. Die Fans applaudierten, als Bentancur vom Platz getragen wurde. Er hatte dabei eine Sauerstoffmaske über Mund und Nase. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Fußballprofi noch auf der Trage liegend den Daumen hebt, als er an den Trainerbänken vorbeigetragen wird.

Dies könnte Sie auch interessieren: „Kein Fortschritt“: Liverpool-Superstar Salah deutet seinen Abschied an

Zu diesem Zeitpunkt hatte es 0:0 gestanden. Tottenham gewann dank eines Tores von Lucas Bergvall in der 86. Minute. Das Rückspiel findet am 6. Februar in Liverpool statt. (dpa/tm)