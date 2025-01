„Kein Fortschritt“: Liverpool-Superstar Salah deutet seinen Abschied an

Laut Superstar Mohamed Salah gibt es im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung beim englischen Spitzenreiter FC Liverpool weiterhin „keinen Fortschritt“. Daher geht der ägyptische Torjäger von einem Abschied im Sommer aus.

Dass seine Zukunft ungewiss sei, beeinträchtige ihn aber nicht in seinen Leistungen. „Mein Kopf sagt mir: Wenn dies die letzten sechs Monate sind, was möchte ich in Zukunft sehen? Möchte ich zurückblicken und sagen, dass ich wegen des Vertrages besorgt oder gestresst war? Oder möchte ich einfach sagen, dass ich eine unglaubliche Saison hatte? Das ist es, was in meinem Kopf vorgeht“, sagte der Torjäger im Interview des TV-Senders Sky Sport.

Salah will Premier League-Titel und ihn „gebührend feiern“

Der 32-Jährige, der seit 2017 in Liverpool ist, spielt eine herausragende Saison. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen in 18 Premier-League-Spielen ist er derzeit der beste Spieler in dieser Saison. Der Gewinn der Meisterschaft ist das große Ziel von Salah, zumal der Titelgewinn 2020 während der Corona-Pandemie nicht so recht gefeiert werden konnte.

„Wir haben ungefähr 30 Jahre auf diesen Titel gewartet. Wir hatten damals aufgrund der Pandemie nicht wirklich Zeit, ihn gebührend zu feiern. Das ist keine schöne Sache, also können wir es hoffentlich dieses Jahr schaffen.“ (dpa/tm)