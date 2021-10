Nicht lange ist es her, da mischte Mohammed Ihattaren (19) noch die Eredivisie auf. Bereits mit 17 Jahren avancierte er bei der PSV Eindhoven zum Stammspieler und galt als riesiges Talent. Im Sommer 2021 folgte der große Schritt zu Juventus Turin, von wo er aber direkt an Sampdoria Genua weiter verliehen wurde, um Spielpraxis zu sammeln. Doch nun ist Ihattaren verschwunden.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, gibt es vom in Marokko verwurzelten Niederländer seit Tagen keine Spur. Zuletzt laborierte er an einer Verletzung, Sampdoria-Coach Roberto D‘Aversa (46) genehmigte seinem Youngster in der Folge eine Reise in die niederländische Heimat, um dort an seinem Comeback zu feilen.

Ihattaren: Sampdoria-Engagement bislang erfolglos

Doch es sollte anders kommen. Am 12. Oktober sei Ihattaren abgereist, seitdem gebe es keinerlei Kontakt zu seinem Leihklub – weder seitens des Spielers noch über den Berater. Dieser ist mit Mino Raiola (53) kein Unbekannter, ist aber im Fall Ihattaren womöglich ohnehin keine Hilfe. Dem Vernehmen nach hat sich das Offensiv-Juwel vom Star-Berater getrennt.

Das Verschwinden des U17-Europameisters von 2017 ist nur die Spitze des bisher verkorksten Leih-Engagements. Seit seiner Verpflichtung am letzten Tag des vergangenen Transferfensters kam Ihattaren noch kein einziges Mal zum Einsatz, stand überhaupt erst bei zwei Pflichtspielen im Kader der Hafenstädter und soll zudem mit Undiszipliniertheiten aufgefallen sein. Anstatt sich auf das Sportliche zu konzentrieren, soll er immer wieder Trips nach Mailand oder Monaco eingestreut haben, um dort Freunde zu treffen. Vorerst dürfte Sampdoria sich aber schon darüber freuen, wenn Ihattaren überhaupt wieder auftaucht.