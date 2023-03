Er trug schon das DFB-Trikot: Werder-Star will jetzt für Algerien spielen!

Mitchell Weiser spielt derzeit eine gute Saison für Werder Bremen. Er kam an 20 von 23 Spieltagen zum Einsatz und legte acht Tore vor, erzielte eins selbst. Vor der WM in Katar war er deshalb auch im Gespräch als möglicher Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Doch der Anruf von Hansi Flick blieb aus. Offenbar will Weiser nun allerdings nicht länger auf eine Nominierung in die A-Nationalmannschsft warten – und überlegt offenbar, zukünftig für Algerien aufzulaufen, wie er im Gespräch mit „Spox“ und „Goal“ bestätigt.

Weiser hat bisher bereits 43 Spiele für die deutschen Jugend-Nationalmannschaften gespielt. Für die U21 lief er insgesamt zwölf mal im DFB-Dress auf und wurde 2017 sogar Europameister. Den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffte er jedoch nie. Das könnte sich jetzt ändern.

Läuft Weiser bald für Algerien auf?

Wie zunächst der „kicker“ berichtete, prüfe Weiser derzeit die Vorraussetzungen für ein mögliches Auflaufen im algerischen Nationaldress. Da er noch nie für die deutsche A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist, kann Weiser immer noch die Nation wechseln. Dabei sei die Herkunft der Familie seiner Mutter ausschlaggebend. Ein Kontakt bestehe bereits, so der „kicker“. Das bestätigt der Bremer Profi nun.

„Ich habe den Pass noch nicht, aber ich bin gerade dabei. Das ist natürlich eine Option. Für mich wäre das ein Abenteuer. Ich habe Lust darauf“, sagt Weiser in einem Gespräch mit „Spox“ und „Goal“. Er wisse allerdings noch nicht, ob bis zu der anstehenden Länderspielpause alles geregelt sein würde. Der Kontakt laufe dabei nicht über ihn, sondern seinen Berater. Weiser selbst hatte wohl noch keinen Kontakt mit Verantwortlichen des algerischen Verbands.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer wird Völlers Nummer zwei? Zwei Weltmeister sind Kandidaten

Mitchell Weiser wäre damit auf einen Schlag einer der namenhafteste Spieler in der algerischen Nationalmannschaft. Größter Erfolg Algeriens zuletzt: der Gewinn des Afrikanischen Nationen-Pokals 2019.