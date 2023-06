Bundesliga-Spielplan steht: Bayern eröffnet in Bremen – Heidenheim feiert Premiere

Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen die 61. Bundesliga-Saison. Die Partie findet am 18. August statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Veröffentlichung den Spielplan für die Bundesliga bekannt.

Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.

Dortmund empfängt die Bayern in November

Zum deutschen Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München kommt es am 10. Spieltag. Am ersten November-Wochenende sind die Bayern zu Gast im Signal Iduna Park. Das Spiel in München findet dann Ende März am 27. Spieltag statt. Das erste Spiel der Saison für die Borussen findet zu Hause gegen Köln statt

Aufsteiger Darmstadt hat sein erstes Heimspiel am zweiten Spieltag gegen Union Berlin. Gleiches gilt für Zweitligameister Heidenheim. Der Neuling bestreitet sein allererstes Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim. Die erste Erstliga-Partie der Vereinsgeschichte überhaupt findet beim VfL Wolfsburg statt. (mg/dpa)