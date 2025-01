Spielerin als „fett“ bezeichnet: FIFA zieht Konsequenzen für Verbandschef

Der Fußball-Weltverband FIFA hat Panamas Verbandspräsidenten Manual Arias wegen einer Beleidigung von Auswahl-Starspielerin Marta Cox für sechs Monate gesperrt. Arias hatte die Mittelfeldspielerin als „fett” bezeichnet, nachdem sie Kritik an der Aufstellung der Nationalmannschaft geäußert hatte, die sich für die Frauen-WM 2023 qualifizierte. Die 27-Jährige hatte bei der Weltmeisterschaft vor anderthalb Jahren in Australien und Neuseeland ein Tor beim 3:6 gegen Frankreich in der Gruppenphase erzielt.

Wie der Verband Panamas mitteilte, werde Arias bis zum 14. Juli 2025 gesperrt. Während dieser Zeit darf er nicht an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verbandsfußball teilnehmen.

Arias entschuldigte sich für seine „unglücklichen” Kommentare vom März 2024. Der Verband räumte ein, dass es im Frauenfußball „noch einiges” zu tun gebe.