Der FC Bayern macht Ernst: Kontakt zu Dortmund-Star aufgenommen

Bayern München soll Interesse an einer möglichen Verpflichtung von Offensivspieler Jamie Gittens vom Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 20-Jährige steht beim BVB bis 2028 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro taxiert.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl wollte sich am Freitag nicht zu Transferspekulationen äußern. Angesprochen auf eine mögliche Verpflichtung des Torhüters Jonas Urbig vom 1. FC Köln sagte er: „Meine Antwort ist ganz simpel: Das Leben ist kein Konjunktiv. (…) Wenn Entscheidungen getroffen sind, können wir gerne drüber reden, aber nicht: Was wäre, wenn?!” Grundsätzlich versuche der Rekordmeister, „die besten Entscheidungen zu fällen – für die Saison 2025/26, aber auch darüber hinaus“.

Gittens als Sané-Ersatz nach München?

Laut Bild haben die Bayern bereits Kontakt zu Gittens’ Berater aufgenommen, es habe einen ersten Austausch gegeben. Der englische U21-Nationalspieler könnte auf dem Flügel Leroy Sané ersetzen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Gittens ist in dieser Saison einer der wenigen Dortmunder, die konstant mit Leistung überzeugen. In 25 Pflichtspielen kommt er auf elf Tore und fünf Vorlagen, beim 1:1 gegen die Bayern in der Hinrunde traf er spektakulär zur Borussen-Führung.