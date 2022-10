Spiele an vier Tagen: DFB zerstückelt Anstoßzeiten im Pokal

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht bei der TV-Vermarktung des Pokal-Wettbewerbs neue Wege. Im Achtelfinale erhalten erstmals alle acht Partien eigene Anstoßzeiten, die Spiele werden Ende Januar und Anfang Februar des kommenden Jahres über vier Tage verteilt.

Dabei werden drei Begegnungen live bei ARD und ZDF zu sehen sein. Alle Spiele laufen bei Sky.

Die ARD zeigt am 1. Februar das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Bayern München sowie am 7. Februar das hessische Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. Im ZDF ist am 8. Februar das “kleine Revierderby” zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund zu sehen. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

Die Spiele im Überblick:

Dienstag, 31. Januar 2023:

SC Paderborn – VfB Stuttgart (18.00)

Union Berlin – VfL Wolfsburg (20.45)

Mittwoch, 1. Februar 2023:

RB Leipzig – TSG Hoffenheim (18.00)

FSV Mainz 05 – Bayern München (20.45)

Dienstag, 7. Februar 2023:

SV Sandhausen – SC Freiburg (18.00)

Eintracht Frankfurt – Darmstadt 98 (20.45)

Mittwoch, 8. Februar 2023:

1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf (18.00)

VfL Bochum – Borussia Dortmund (20.45)

