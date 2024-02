Spanische Medien vermelden: Wechsel von Bayern-Star zu Real Madrid „fast perfekt“

Wird Alphonso Davies zu einem „neuen Fall Alaba”? Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien will der FC Bayern genau das verhindern – und den Profi deshalb schon im Sommer ziehen lassen.

Alphonso Davies steht nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Der Linksverteidiger des FC Bayern München und der spanische Rekordmeister seien sich bereits einig, hieß es. „Davies ist fast perfekt“, titelte am Dienstag die Madrider Fachzeitung „AS“.

Bayern will Ablöse für Davies kassieren

Da der Vertrag des Profis bereits im Sommer 2025 auslaufe, werde Real den 23 Jahren alten Kanadier wohl für 40 Millionen Euro holen können, obwohl der Preis eigentlich bei 70 Millionen Euro liege, so „AS”. Der FCB werde um jeden Preis einen „neuen Fall Alaba” verhindern wollen, versichert das Blatt. Der Österreicher David Alaba war im Sommer 2021 nach seinem Vertragsende in München kostenlos zu Real gewechselt.

Ähnlich berichtet das Konkurrenzblatt „Marca”, das wie „AS” Davies am Dienstag groß auf Seite eins hat. „Der Verteidiger ist sich über seine Zukunft im Klaren und träumt davon, in Madrid zu spielen”, weiß die gewöhnlich sehr gut informierte Zeitung. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen würden schon in den nächsten Tagen aufgenommen werden, heißt es.

Vor „Marca”, „AS” und anderen spanischen Medien hatte bereits das Portal „The Athletic” über den möglichen Wechsel berichtet. Aufgrund einer Innenbandzerrung im Knie muss Davies beim FC Bayern seit Anfang des Monats zuschauen. Seit Sonntag mischt er aber wieder im Training mit.