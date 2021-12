Es sind keine leichten Wochen für den VfL Wolfsburg. Nach dem enttäuschenden Ausscheiden aus der Champions League (1:3 gegen OSC Lille) kassierten die „Wölfe“ beim 2:3 gegen den 1. FC Köln bereits die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Folge – weil Anthony Modeste im richtigen Augenblick seine Tor-Flaute beendete.

Vier Spiele in Folge hatte Modeste nicht getroffen, doch in Wolfsburg meldete sich der Franzose eindrucksvoll zurück. Mit seinem Doppelpack (34./89.) fügte er dem Team von Trainer Florian Kohfeldt die nächste Pleite zu, die sechste hintereinander. Und zu allem Überfluss wartet am Freitag (20.30 Uhr) das Duell beim Herbstmeister FC Bayern.

Bundesliga: VfL Wolfsburg verliert spät gegen den 1. FC Köln

Nicht einmal die Führung durch Lukas Nmecha (8.), der erstmals gemeinsam mit seinem Bruder Felix in der Startelf stand, brachte dem VfL die zum Heimsieg nötige Ruhe. Zwar konnte Wout Weghorst (51.) den ersten Ausgleich von Modeste kontern, doch auch dieser Vorsprung hatte nicht lange Bestand. Der 74 Sekunden zuvor eingewechselte Mark Uth (73.) glich erneut für den FC aus.

Der VfL hatte in der Offensive wenig entgegenzusetzen, zumal Lukas Nmecha nach 65 Minuten wegen Problemen am rechten Sprunggelenk ausgewechselt werden musste. Stattdessen drängte Köln auf den Sieg – und feierte dank Modeste den späten Lucky Punch.