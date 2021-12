Es war eine historische Panne in der Champions League. Die UEFA musste am Montag die Auslosung für das Achtelfinale wegen eines technischen Fehlers wiederholen, die ursprüngliche Auslosung wurde für ungültig erklärt. Besonders kurios war dabei jedoch: Der FC Bayern leistete sich in den sozialen Netzwerken einen eigenen Fauxpas – und sagte mit diesem auch noch ausgerechnet den Gegner voraus, der ihnen bei der zweiten Auslosung schließlich zugelost werden sollte.

Zunächst dachten die Fans des Rekordmeisters noch, es würde im Achtelfinale der Champions League zu einem Kracher-Duell kommen. In der ersten und später für ungültig erklärten Ziehung am Montagmittag loste der frühere russische Nationalspieler Andrei Arshavin den Bayern zunächst Atlético Madrid zu.

Champions League: FC Bayern sagt Auslosung mit Panne voraus

Die Social-Media-Abteilung der Münchner war allerdings etwas vorschnell – und postete bei Twitter eine an das Formel-1-Finale am Sonntag angelehnte Grafik. Dort war als Gegner jedoch nicht Atlético zu sehen. Stattdessen zierte das Logo von RB Salzburg das Auto neben den Bayern, und darin saß mit Nationalspieler Karim Adeyemi ein Salzburger.

YOU KNEW ALL ALONG pic.twitter.com/yNgQsIWG4X — Lenny #32 ⚪️ (@Lenny_Ieonard) December 13, 2021

Nach wenigen Augenblicken löschte der FC Bayern den Tweet wieder und ersetzte ihn durch den vermeintlich richtigen, auf dem das Madrider Logo und deren Stürmer-Star Antoine Griezmann zu sehen war.

Doch auch diesen Beitrag mussten die Münchner wenig später wieder löschen. Als die UEFA die Auslosung annullierte, verschwand auch der Tweet der Bayern. Dass ihnen bei der dann gültigen Ziehung ausgerechnet Salzburg als Gegner zugelost wurde, sorgte für große Erheiterung bei den Fans.

„Ihr habt es immer gewusst“, kommentierte ein Nutzer die Mitteilung des FCB, dass es sich bei dem „echten“ Gegner um die Österreicher handle. „Der Admin ist wohl ein Zeitreisender“, scherzte ein anderer. Die Grafik mit den Formel-1-Autos kehrte aber nicht zurück auf die Plattformen des FC Bayern – dieser nutzte stattdessen lieber eine einfache Gegenüberstellung der beiden Logos.