Wie Papa: Sohn von Ex-DFB-Stürmer wechselt zum VfB Stuttgart

Ein bekannter Name unterschreibt beim VfB Stuttgart. Stürmer Karlo Kuranyi, Sohn des ehemaligen Nationalspielers Kevin Kuranyi, wechselt an die alte Wirkungsstätte seines Vaters.

Der 16-Jährige kommt vom Stadtrivalen Stuttgarter Kickers zum VfB und soll die U19 des Vereins verstärken, dies teilte der Bundesligist am Samstag mit.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Kuranyi in der B-Junioren-Bundesliga in 18 Spielen sechs Tore für die Kickers. Vater Kevin wurde ebenfalls im VfB-Leistungszentrum ausgebildet und schaffte anschließend den Sprung zu den Profis. (sid/mvp)