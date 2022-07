Diese vier Worte lassen Klopp und den FC Liverpool jubeln

„Der ägyptische König bleibt“ – vielmehr Worte bedurfte es am Freitagnachmittag seitens des FC Liverpool nicht, um den Fans mitzuteilen, dass ihr sehnlicher Wunsch in Erfüllung gehen würde. Mohamed Salah hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim englischen Vizemeister nach monatelangen Verhandlungen verlängert. Der Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern bleibt also der einzig schmerzliche für Jürgen Klopp.

Die Anhänger hatten in den vergangenen Wochen nach Wasserstandsmeldungen gelechzt, Salah aber hatte seine Zukunft bewusst offen gelassen. Nun ist klar: Die Erfolgsgeschichte geht weiter. 118 Ligatore hat der 30-Jährige seit seinem Wechsel an die Anfield Road 2017 in 180 Spielen geschossen, wurde dreimal Torschützenkönig und zum besten Afrikaner der Premier-League-Historie.

Salah verlängert beim FC Liverpool

Das neue Arbeitspapier ist Medienberichten zufolge bis 2025 datiert. „Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist alles besprochen. Jetzt wollen wir uns auf die Zukunft konzentrieren“, sagte Salah über seine Verlängerung. Mit Darwin Nunez hat Salah einen neuen Sturmpartner an die Seite gestellt bekommen, der Uruguayer, der für knapp 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon kam, soll Mané ersetzen. „Wir haben gute Neuzugänge. Wir müssen einfach weiter gut arbeiten, eine gute Vision haben, positiv bleiben und wieder angreifen“, sagte Salah.