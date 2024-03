Sofort zum Zahnarzt: Davies-Drama bei Bayerns Torgala

Vom Fußballplatz auf direktem Weg zum Zahnarzt: Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Silvan Widmer, musste Bayern-Verteidiger Alphonso Davies aus Bayerns Torgala gegen den FSV Mainz 05 (8:1) verletzt ausgewechselt werden. Auch einen Mainzer erwischte es ordentlich am Kopf.

Zuerst den Ellenbogen, dann den Fuß: Davies musste im Luftduell mit Mainzer Kapitän Widmer einiges einstecken. Zuerst traf ihn ein unglücklicher Schlag des Ellenbogens seines Gegners im Gesicht, im Anschluss bekam er Widmers Fuß ab – Davies ging benommen zu Boden.

Davies kassiert heftigen Schlag auf die Zähne

Sofort wurde der Kanadier von seinen Teamärzten am Mund behandelt, verließ in der 18. Minute den Platz dann gen Kabine. „Er ist beim Zahnarzt, weil er einen heftigen Schlag auf die Zähne bekommen hat“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel: „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“ Für ihn kam Raphael Guerreiro.

Alphonso Davies teilte dieses Bild in seiner Instagram-Story. Screenshot/Instagram @alphonsodavies Alphonso Davies teilte dieses Bild in seiner Instagram-Story.

Davies meldete sich per Instagram schnell bei seinen Followern, teilte ein Foto von seinen eingedellten Zähnen. Auf einige Berichte, er habe seine Schneidezähne verloren, regierte er bereits auf X (ehemals Twitter). „No I didn’t“ schreibt 23-Jährige, der beim Zahnarzt nur eine Schiene bekomme haben soll, um die beschädigten Zähne zu retten.

Korrektur: die Zähne sind noch dran/drin, sollen mit einer Schiene gerettet und gerade gerückt werden https://t.co/Sc4jegHmfp — Tobi Altschäffl (@altobelli13) March 9, 2024

Eine weitere Schrecksekunde gab es keine 15 Minuten später, als der Mainzer Josuha Guilavogui nach einem Zusammenprall mit dem Knie seines Mannschaftskollegen Anthony Caci regungslos liegen blieb. Schiedsrichter Patrick Ittrich war sofort zur Stelle und beförderte den 33-Jährigen in eine stabile Seitenlage.

Nach dem Spiel gab es Entwarnung: Es bestehe der Verdacht einer Gehirnerschütterung, nach eigenen Aussagen gehe es dem Franzosen aber gut. Er habe „ein Horn“ am Kopf.