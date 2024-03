Anruf von Nagelsmann: Heidenheim-Profi vor DFB-Debüt

Der erste Anruf ist raus! Julian Nagelsmann soll laut Sky mit Heidenheims Überflieger Jan-Niklas Beste gesprochen haben. Gerüchte um die erste Nominierung des Flügelstürmers für den DFB stehen schon länger im Raum, jetzt werden diese immer konkreter.

Beste spielt eine herausragende Saison mit seinem Team vom 1. FC Heidenheim – dem Aufsteiger. Der 25-Jährige kann aus 22 Bundeliga-Partien zehn Assists und sieben Treffer verbuchen. In seiner Jugend war Beste schon einige Male für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften aufgelaufen, für eine A-Nominierung hatte es noch nie gereicht – bis jetzt.

Jan-Niklas Beste mit 17 Scorer-Punkten in der Bundesliga

Bundestrainer Nagelsmann soll sich weitere Informationen über den Linksfuß eingeholt haben, der zuletzt verletzungsbedingt ausfiel. Im Spiel am Samstagmittag gegen den tabellarisch nicht weit entfernten FC Augsburg (0:1) konnte Beste jedoch wieder von Beginn an ran. In der WWK Arena kassierte sein Team in der 22. Minute den ersten und bis Abpfiff letzten Treffer, er selbst wurde in der 78. ausgewechselt. Nach der Niederlage steht der FC Heidenheim auf Platz elf der Bundesliga.

Einen Funken Freude trotz Punktverlust dürfte es bei Jan-Niklas Beste wohl spätestens wieder ab nächster Woche geben, in der Nagelsmann am Donnerstag seinen Kader für die nächsten beiden Länderspiele (Frankreich und Niederlande) bekannt geben will.