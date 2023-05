Sky-Moderatorin und Bundesliga-Star trauern um ihr Baby

Was für eine schlimme Nachricht: Nationalspieler Jonas Hofmann und seine Verlobte, die Sky-Moderatorin Laura Winter, trauern um ihr ungeborenes Baby. Das gab Winter selbst am Dienstag bei Instagram bekannt.

„Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden“, schreibt die Moderatorin auf ihren Profil. „Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.“

Im April war Hofmann zu Winter nach München gegangen

Laut „Bild“ habe das prominente Paar die Nachricht bereits vor einigen Wochen erhalten. Anfang April hatte Hofmann, der in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach spielt, einige Tage aus privaten Gründen beim Training gefehlt und war demnach bei Winter in München.

Instagram/lauramwinter (Screenshot: Instagram/lauramwinter)

Die Moderatorin, die im Herbst 2021 für ihren neuen Job bei Sky von Hamburg nach München gezogen war, ist seit mehreren Wochen nicht mehr im TV zu sehen.

Seit Ende 2021 ist sie mit Bundesliga-Profi Hofmann liiert, im vergangenen November gab das Paar ihre Verlobung bekannt. Mitte März 2023 hatten die beiden die Schwangerschaft öffentlich gemacht.