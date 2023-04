Bayern-Star: Ehefrau macht Affäre öffentlich, aber: neuer Vertrag in München

Der französische Nationalspieler Lucas Hernández steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister Bayern München. Nach Sky-Informationen soll der Innenverteidiger in den nächsten Tagen einen neuen Kontrakt bis 2027 unterschreiben. Der 27-Jährige steht derzeit noch bis 2024 unter Vertrag.

Hernández hatte sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet derzeit an seinem Comeback. Seit Mitte April trainiert er wieder mit dem Ball. Der Franzose hat immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen, scheint aber bei den Bayern-Bossen einen Stein im Brett zu haben.

Ehe-Aus bei Lucas Hernández

Weniger Vertrauen spürt Hernández allerdings privat – und da scheint er selbst für verantwortlich zu sein. Seine Ehefrau Amelia Lorente machte bei Instagram eine Affäre ihres Mannes öffentlich, schrieb auf der Plattform: „Du kannst aufhören, ein doppeltes Spiel zu spielen, Lucas Hernández. Ich schenke ihn dir Cristina Buccino.“ Das italienische Model soll auch schon Cristiano Ronaldo gedatet haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwangerer Leichtathletik-Star: „Ich habe Ängste“

Pech in der Liebe, aber nun wieder etwas mehr Glück im Spiel. Übrigens: Hernández soll einem „Bild“-Bericht zufolge sogar schon eine neue Wohnung in München bezogen haben. Die Villa in Bogenhausen, die er mit Amelia und den zwei Kindern Marin (4) und Nieves (10 Monate) bewohnt hatte, scheint für den Abwehrspieler künftig kein gutes Pflaster mehr zu sein. Amelia schickte nämlich noch eine Warnung hinterher: „Vergiss nicht, dass du zwei Kinder hast, die du nicht besuchen kommst.“ (sid/jhs)