Skandal-Fußballer suspendiert: Schon wieder Ärger um Hinteregger

In seiner Karriere sorgte Ex-Profi Martin Hinteregger wiederholt für Wirbel. Jetzt gibt es erneut Aufsehen. Mit ersten Folgen für den 32-Jährigen.

Der frühere österreichische Nationalspieler ist vom Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes vorläufig suspendiert worden. Laut „Kleine Zeitung“ und „Kronen Zeitung“ in Österreich darf der 32-Jährige bis auf weiteres nicht als Trainer oder Spieler für seinen Club SGA Sirnitz tätig sein. Der frühere Bundesliga-Profi, der Spielertrainer seines Heimatvereins ist, äußerte sich zunächst nicht.

Hinteregger stand schon mehrfach mit negativen Schlagzeilen im Fokus

Hinteregger soll vor eineinhalb Wochen im Spiel gegen Mittlern einen Fan umgestoßen haben. Der betroffene Mann veranlasste eine Strafanzeige gegen den früheren Frankfurter, Gladbacher und Augsburger Spieler. Der Strafausschuss-Vorsitzende Klaus Haslinglehner sagte laut den Medienberichten, dass eine Sperre gegen Hinteregger aufrechterhalten bliebe, solange dieses Verfahren laufe.

Am vergangenen Wochenende hatte sich Hinteregger beim Spiel Sirnitz gegen Ferlach eine Handverletzung zugezogen, worauf er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden war. Hinteregger hatte wiederholt in seiner Karriere für Aufsehen gesorgt. Schon zu Frankfurter Zeiten wurde der Österreicher wegen seiner Geschäftsbeziehung zu einem rechtsextremen Lokalpolitiker in seiner Heimat heftig kritisiert. (dpa/max)