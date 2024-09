Anzeige von Fan! Nächster Skandal um Ex-Bundesliga-Star Hinteregger

Erneute Aufregung um Martin Hinteregger. Der ehemalige Bundesliga-Profi ist bei einem Spiel seines Amateurvereins ausgerastet und soll einen Fan umgestoßen haben. Dieser hat den Österreicher nun angezeigt. Hinteregger schwieg bis Montagvormittag über die Vorwürfe.

Bei einem Amateurspiel zwischen der SGA Sirnitz und ASKÖ Mittlern in der Unterliga Ost in Kärnten ging es heiß her. Die Mannschaft von Hinteregger – mittlerweile nicht mehr als Spieler, sondern als Trainer aktiv – SGA Stirniz kassierte in den Schlussminuten den Gegentreffer zum 3:4, der gleichzeitig die Niederlage bedeutete.

ASKÖ Mittlern bestätigt Vorfall um Martin Hinteregger

Wie mehrere Augenzeugen berichten, und auch ein Video auf YouTube zeigt, soll der Ex-Nationalspieler daraufhin ausgerastet sein und einen Fan attackiert haben. Dies geht auch aus der Stellungnahme des Vereins ASKÖ Mittlern hervor, welche auch bestätigt, dass der Fan den 32-Jährigen bereits wegen Körperverletzung angezeigt hat: „Der Fan war auch bereits beim Arzt und vermutet eine Gehirnerschütterung. Wir werden den Vorfall auch beim Kärtner Fußballverband melden! Ein Trainer hat so etwas nicht zu machen, egal ob dieser Hinteregger oder sonst wie heißt.“

Wie das österreichischen Medium „Kleine Zeitung“ berichtet, soll der Vorfall bereits am Mittwoch im Strafausschuss des Kärtner Fußballverbandes behandelt werden. Der langjährige Verteidiger von Eintracht Frankfurt hat sich bislang noch nicht zu dem Eklat geäußert.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Hinteregger in die Schlagzeilen gerät. Schon zu Frankfurter Zeiten wurde der Österreicher wegen seiner Geschäftsbeziehung zu einem rechtsextremen Lokalpolitiker in seiner Heimat heftig kritisiert.