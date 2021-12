Sieg bei United-Debüt: Rangnick besser als Klopp und Tuchel

Das Trainerdebüt von Ralf Rangnick an der Seitenlinie von Manchester United war mit Hochspannung erwartet worden. Der 63 beerbete erst kürzlich Klub-Legende Ole Gunnar Solksjear als Coach der Red Devils. Der Auftakt verlief zunächst holprig, bevor Fred per Traumtor die Erlösung brachte.

Ralf Rangnick hat seine neue Aufgabe bei Manchester United mit einem historischen Sieg begonnen. Gegen Crystal Palace siegte der englische Rekordmeister knapp mit 1:0. Damit gewann Rangnick als erster deutscher Trainer sein Debüt in der Premier League. Nicht einmal Thomas Tuchel und Jürgen Klopp hatten das mit dem FC Chelsea und dem FC Liverpool geschafft. Rangnicks Kollegen erlebten in ihren ersten Spielen jeweils ein torloses Unentschieden.

Manchester United siegt vor Ferguson – Champions League winkt

Unter den Augen der Vereinsikone Sir Alex Ferguson erzielte Fred das Tor des Tages (77.). Die Red Devils kletterten auf den sechsten Platz, der Rückstand auf die Champions-League-Plätze schrumpfte auf drei Punkte.

Rangnick verpasste United noch keine neue Handschrift: Die Startelf unterschied sich nicht von der seines Vorgängers Michael Carrick, der in seinem letzten Spiel am vergangenen Donnerstag 3:2 gegen den FC Arsenal gewonnen hatte. Cristiano Ronaldo und der Ex-Dortmunder Jadon Sancho liefen erneut von Beginn an auf.

Fernandes vergibt Mega-Chance – Fred erlöst United

Die Red Devils dominierten schon in der ersten Hälfte das Spiel, doch trotz 66 Prozent Ballbesitz und 12:5 Schüssen gab es kaum wirklich zwingende Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte Bruno Fernandes nach einer Kopfballablage von Ronaldo, doch Keeper Guaita parierte glänzend (26.).

Nach der Pause verlor Manchester ein wenig seinen Spielfluss. Jadon Sancho wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Erst ein Freistoß von Alex Telles auf die Latte brachte wieder Aufregung (68.) in die Partie. Auf der Gegenseite wurde Jordan Ayew beinahe zum Spielverderber, als er um Zentimeter das Tor verfehlte (75.). Dann traf Fred, und Rangnick jubelte. (SID)