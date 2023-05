Sexueller Übergriff? Zweitliga-Trainer auf Mallorca vorübergehend festgenommen

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok ist auf Mallorca festgenommen worden. Der Übungsleiter war nach dem Bielefeld-Spiel (2:2) am vergangenen Wochenende auf die Party-Insel geflogen. Der Trip endete für den Fußballlehrer in Polizeigewahrsam. Laut Medien-Berichten muss sich Kwasniok gegen den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs behaupten. Sein Verein vermeldete am Mittwochabend in einem Update, dass der Cheftrainer wieder auf freiem Fuß sei.

Unter anderem die „Mallorca Zeitung“ hatte am Mittwochnachmittag davon berichtet, dass Kwasniok auf Mallorca festgenommen worden sein soll, weil ihm ein sexueller Übergriff in der Nacht von Montag auf Dienstag vorgeworfen wird. „Wir haben davon erfahren, dass Lukas Kwasniok auf Mallorca in Gewahrsam ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns allerdings keine ausreichenden Informationen vor, um den Sachverhalt bewerten und kommentieren zu können. Mehr können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Wir hoffen, dass sich die Dinge schnell aufklären werden“, teilte der SC Paderborn am Mittwochabend in einem Statement mit.

SC Paderborn: Trainer Kwasniok ist wieder auf freiem Fuß

Später gab der Klub ein Update: „Lukas Kwasniok ist ohne Auflagen entlassen auf freiem Fuß. Er wird morgen nach Deutschland zurückkehren. Wir freuen uns, dass der Sachverhalt so schnell geklärt werden konnte!“ Zu den Gründen für die Festnahme äußerte sich der Verein vorerst nicht.

Auch die Rechtsanwältin Kwasnioks, Maria Barbancho, wollte sich nicht zu den Hintergründen der vorübergehenden Festnahme äußern. „Wir werden keine weiteren Erklärungen abgeben, außer auf den Inhalt der Entscheidung des Gerichts zu verweisen, der eindeutig ist und der uns recht gegeben hat“, sagte sie der deutschsprachigen „Mallorca Zeitung“.

Berichte: Kwasniok lernte eine Frau am Strand kennen

Laut spanischer Medienberichte soll Kwasniok am Montag am Strand von Cala Ratjada eine Frau kennengelernt haben. Nach einiger Zeit seien die beiden in ein Hotel gegangen, dessen Rezeption laut der Zeitung „Ultima Hora“ später die Polizei verständigt haben soll – weil die Frau gesagt habe, dass sie ein Mann im Hotelzimmer sexuell missbraucht hätte. Ohne Widerstand zu leisten, habe sich Kwasniok dann von der Polizei festnehmen lassen. Die Frau zeigte den Paderborner Übungsleiter demnach auch an.

Schon am Mittwoch, so berichtet neben der „Mallorca Zeitung“ auch die „Bild“, soll es eine Anhörung vor einem Haftrichter auf Mallorca gegeben haben – während die Paderborner am selben Tag schon wieder in der Heimat trainierten. Die Einheit ging aber ohne ihren Chefcoach und unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Die Ostwestfalen, für die es tabellarisch in der Zweiten Liga um nichts mehr geht, spielen am kommenden Sonntag gegen Nürnberg. Die Mitteilung des SCP deutet darauf hin, dass Kwasniok trotz der Anschuldigungen dann wieder dabei sein könnte.