Sex-Video-Skandal: Koreanischer Nationalspieler zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler Hwang Ui-jo kommt in der Affäre um illegale Sex-Videos um eine Gefängnisstrafe herum. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag berichtet, wurde der 32-Jährige mit einer Bewährungsstrafe belegt. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem zentralen Bezirksgericht in Südkoreas Hauptstadt Seoul eine vierjährige Freiheitsstrafe gefordert.

Der Stürmer des türkischen Erstligisten Alanyaspor hatte sich bereits im vergangenen Jahr schuldig bekannt, mehrfach illegal Geschlechtsverkehr mit Frauen gefilmt zu haben. „Ich entschuldige mich aufrichtig bei den Opfern, die durch meine Vergehen gelitten haben”, sagte er damals, „ich bitte aufrichtig um größtmögliche Nachsicht“. Zu Beginn des Prozesses hatte Hwang noch seine Unschuld beteuert.

Der Fall war im Juni 2023 öffentlich geworden, als Hwangs Schwägerin im Versuch, ihn zu erpressen, sensible Videos von ihm veröffentlicht hatte. Sie sitzt wegen Erpressung zur Zeit eine dreijährige Haftstrafe ab.

Der 62-malige Nationalspieler, der bis zum vergangenen Sommer beim englischen Erstliga-Klub Nottingham Forest unter Vertrag stand, ist seit November 2023 von der Nationalmannschaft suspendiert. (sid/mb)