Bayern lässt Schalke keine Chance – Flick darf aufatmen

Der FC Bayern München ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen den FC Schalke 04 setzte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore erzielten Serge Gnabry (38.) und Eric Maxim Choupo-Moting (52.).

Im ihrem letzten Hinrunden-Spiel des Jahres zeigte der FC Bayern München erneut, warum auch in diesem Jahr der Weg zum Titel nur über den deutschen Rekordmeister führt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ließ sich auch vom kämpferischen Auftreten des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena nicht einschüchtern. Nur einmal musste Manuel Neuer (24.) gegen Marius Bülter eingreifen. Auf der Gegenseite rettete Tom Krauß zunächst noch auf der Linie gegen Serge Gnabry (26.). Der ließ sich nicht allzu lange davon beirren. Gnabrys Treffer zum 1:0 (38.) leitete schließlich den Bayern-Sieg ein.

Choupo-Moting trifft für FC Bayern München

Offensiv fanden die Knappen kaum statt, weil sie vom Rekordmeister weit in ihre eigene Hälfte gedrückt worden. für das 2:0 mussten sich der FC Bayern aber dennoch mit einem Konter nach einem Schalker Freistoß helfen. Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting (52.) schloss nach Vorarbeit von Youngstar Jamal Musical mustergültig ab. Königsblau war geschlagen und der Tabellenführer verwaltete das Ergebnis über die Zeit.

„Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, haben wir uns die Chancen erarbeitet und sind dann auch effektiv gewesen“, bilanzierte Torschütze Coup-Moting nach dem Spiel. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir direkt gezeigt, dass wir weitermachen müssen. Ich habe dann auch direkt das Tor gemacht.“ Der Kameruner hat jetzt in acht der letzten neun Spiele getroffen.

Julian Nagelsmann möchte so weitermachen – FC Bayern ist Tabellenerster

Für Torhüter Manuel Neuer war der Sieg vor allem dem vollen Fokus der Bayern-Profis zu verdanken. „Es war wichtig, dass wir fokussiert und mit dem Kopf dranbleiben. Nicht, dass wir es mit irgendwelchen Schnörkeleien übertrieben“, erklärte der Nationaltorwart. Es war besonders wichtig „dass wir es bis zum Schluss nach vorne spielen, versuchen uns Torchancen herauszuspielen und konsequent das Ding hier zu Ende bringen.“ Wenn es nach Trainer Julian Nagelsmann geht, solle es nach der WM-Pause „genauso weitergehen.“

Damit geht der FC Bayern München als Tabellenerster in die lange Winterpause. Auch Bundestrainer Hansi Flick darf sich freuen. Keiner seiner nominierten Spieler verletzte sich am Samstagabend. Damit dürfte er bei der in Kürze startenden Weltmeisterschaft aus einem vollen Kader schöpfen können.