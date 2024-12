Sensation in der Bundesliga! Bayern kassieren ihre erste Niederlage

Koan Kane, koan Neuer, koane Punkte: Der verletzungsgeplagte Tabellenführer Bayern München ist beim krassen Außenseiter FSV Mainz 05 gestolpert und hat überraschend die erste Saisonniederlage in der Bundesliga kassiert. Ohne acht Profis wie den englischen Starstürmer Harry Kane und Kapitän Manuel Neuer im Tor unterlagen die harmlosen Münchner beim Tabellenneunten völlig verdient mit 1:2 (0:1).

Auf die faktische Krönung zum Weihnachtsmeister muss Trainer Vincent Kompany dadurch noch warten, die Konkurrenz im Titelkampf kann wieder Boden gutmachen. Wirbelwind Jae-Sung Lee (41., 61.) schockte die ratlosen Bayern mit einem Doppelpack und sorgte für die Überraschung. Nationalspieler Leroy Sané (87.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Bayer Leverkusen nur noch vier Punkte hinter den Bayern

Die Münchner sind vor der Weihnachtspause aber nur noch theoretisch von der Spitze zu verdrängen, aufgrund des viel besseren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Frankfurt ist der Status bis Januar quasi gesichert. Die SGE könnte mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig aber auf drei Zähler heranrücken, auch Titelverteidiger Bayer Leverkusen (gewann 2:0 in Augsburg) ist mit nur noch vier Punkten Rückstand gut im Rennen.

Neben Kane, der beim Jahresabschluss gegen Leipzig am Freitag zurückkehren dürfte, und Neuer musste Kompany auf Alphonso Davies, Kingsley Coman, Serge Gnabry, João Palhinha sowie die Langzeitverletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito verzichten. Er reagierte nicht nur auf die Ausfälle, sondern brachte etwa in der Innenverteidigung Eric Dier erstmals seit dem Pokalspiel an gleicher Stelle Ende Oktober von Beginn an. „Die Mannschaft muss dominant sein und versuchen, Tore zu schießen“, forderte Kompany vor Anpfiff bei Sky.

Mainz-Kapitän Burkardt muss früh ausgewechselt werden

Die Gäste verbuchten zunächst den gewohnten Großteil des Ballbesitzes – doch wie von Coach Bo Henriksen verlangt, traten die Mainzer mutig auf und verteidigten hoch. Michael Olise (6.) setzte mit seinem Pfostenschuss das erste Ausrufezeichen, kurz darauf köpfte der Franzose knapp über das Tor (12.). Doch in der Folge stockte die Münchner Offensive gewaltig.

Die Mainzer mussten eine Hiobsbotschaft verkraften: Nach einem Ballgewinn lief Kapitän Jonathan Burkardt plötzlich alleine aufs Tor zu, Kim störte den Stürmer im letzten Moment (13.). Burkardt verletzte sich dabei, für ihn kam Armindo Sieb.

Doppelpack vom Mainzer Lee entscheidet die Partie

Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt. Selbst Zauberfuß Jamal Musiala konnte dem robusten Gegner nicht wehtun. Beim 1:0 wurde eine eigentlich missratene Flanke von Sieb abgefälscht, den Querschläger mogelte Lee an Peretz vorbei zur Führung. Nach der Pause bäumten die Münchner sich auf, blieben aber weitgehend ungefährlich.

Stattdessen nutzte Lee die erneute Unordnung in der Mitte und traf abgefälscht aus wenigen Metern. Der lange schwache Sané staubte nach einem abgeblockten Schuss von Joshua Kimmich ab. (sid/mp)