„Es sieht gut aus“: Harry Kane vor überraschendem Blitz-Comeback

Harry Kane kennt etwas, was Vincent Kompany als Trainer noch nicht erlebt hat: die Winterpause. Bevor es in die freien Weihnachtstage geht, soll der Stürmer beim FC Bayern noch mal wichtig werden.

Die Laufrunden von Harry Kane am Trainingsgelände wecken Hoffnungen beim FC Bayern München. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft trat die letzte Dienstreise des deutschen Rekordmeisters zum FSV Mainz 05 zwar nicht an, könnte aber bei der finalen Aufgabe des Jahres am Freitag gegen RB Leipzig wieder auf dem Platz stehen.

Trainer Kompany hofft auf Kane-Rückkehr gegen Leipzig

„Es ist eigentlich schnell und gut gelaufen für Harry. Für Leipzig sieht es gut aus“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Mainz.

Kane ist nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel seit über einer Woche wieder im Lauftraining. Ein Risiko geht Kompany bei dem Stürmerstar aber nicht ein. Das gilt auch für die verletzten Kollegen Davies, Kingsley Coman (beide Muskelfaserriss), Torwart Manuel Neuer (Rippenbruch), Serge Gnabry (Knieprobleme), João Palhinha (Muskelbündelriss) und Hiroki Ito (Aufbautraining nach Mittelfußbruch).

Auch ein Comeback von Alphonso Davies ist möglich

Wie Kane könnte auch Alphonso Davies ein Kandidat für das Leipzig-Spiel sein. Ansonsten erwartet Kompany erst wieder im neuen Jahr, am 11. Januar im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach, einen üppig besetzten Kader.

Kane ist als klassischer Mittelstürmer im Münchner Aufgebot eigentlich nicht zu ersetzen. Zuletzt klappte es mit dem Toreschießen beim 5:1 in der Champions League gegen Schachtar Donezk auch ohne ihn ziemlich gut. Doch insgesamt können die Münchner nicht auf den Torjäger verzichten. 14 Mal traf er in dieser Saison in der Bundesliga, fünfmal in der europäischen Königsklasse und einmal im DFB-Pokal.

Kompany hofft auf flüssigen Neustart für Kane

Kane hofft, vor seiner zweiten Winterpause noch einmal zum Einsatz zu kommen. Nachdem der 31-Jährige diese Auszeit in seiner Heimat England nie erlebt hatte, durfte er in seiner ersten Bayern-Saison im vergangenen Winter kurz durchschnaufen.

„In England haben die Mannschaften in der Zeit viele Spiele, das ist Tradition. Wichtig ist, dass du irgendwann den Moment bekommst“, sagte Kompany zu Ruhezeiten. Im Vorjahr kam Kane nach dem Jahreswechsel nicht sofort wieder in den Tor-Rhythmus. Mit der Erfahrung seines ersten Münchner Jahres soll das diesmal auf Anhieb gelingen. (dpa/mp)