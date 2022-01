Während der Saison führen sie eine Fernbeziehung, die kurze Winterpause nutzen Bayern-Star Alphonso Davies und seine ebenfalls als Fußballerin aktive Freundin Jordyn Huitema nun aber zum Ausspannen in der Sonne.

Aktuell weilen Davies und die PSG-Spielerin in Mexiko und genießen dort aktuell Temperaturen von bis zu 25 Grad.

Die beiden Kanadier, die jeweils auch Teil ihrer Nationalmannschaften sind, lernten sich einst beim kanadischen Klub Vancouver Whitecaps kennen, wo Davies vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Januar 2019 gut viereinhalb Jahre lang ausgebildet wurde.

Alphonso Davies und Jordyn Huitema führen Fernbeziehung

Weil zwischen Paris und München, den jeweiligen Wohnorten der beiden Sport-Stars, über 800 Kilometer liegen, führen sie seit anderthalb Jahren eine Fernbeziehung. Nicht immer ganz leicht ist, wie Davies zugibt: „Es ist hart, aber wenn man eine Person liebt, hält man es aus.“

Umso besser dürfte Huitema und dem Flügelstürmer nun die gemeinsame Zeit in der Sonne tun. Schon bald geht es dann aber für beide zurück in den Fußballer-Alltag.

Während die Bayern am 2. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten, steht für Huitemas PSG-Frauen bereits am 9. Januar das erste Pflichtspiel des neuen Jahres im Pokal an.