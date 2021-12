Über die Weihnachts-Feiertage verteilten sich die Fußball-Stars über die ganze Welt. Lionel Messi ließ es sich mit Frau und Kindern in der argentinischen Sonne gut gehen.

Das zeigen Bilder auf dem Instagram-Account von Messis Partnerin Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi: Heiße Weihnachtstage in der Heimat

Auf dem ersten Foto zeigt sich das Paar in Zweisamkeit am Pool – der PSG-Star in Badehose, seine Frau im farbenfrohen Bikini.

Das zweite Bild zeigt dann die ganze Familie Messi mit den drei Söhnen Thiago (9), Mateo (6) und Ciro (3) im Pool vor dem beeindruckenden Anwesen in der argentinischen Großstadt Rosario.

Das könnte Sie auch interessieren: FC Bayern: Samba-Star soll kommen – unter einer Bedingung

Zeit zum entspannen, die Messi sicherlich gut tun wird. Schon am 3. Januar ist er mit PSG im Ligapokal gegen OC Vannes gefordert. Nach seinem Wechsel von Barcelona nach Paris verlebte „La Pulga“ einen holprigen Start, steht mittlerweile aber schon wieder bei starken elf Scorerpunkten in 16 Pflichtspielen.