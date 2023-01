„Seid ihr noch ganz dicht?“ Nagelsmann wird bei Torwart-Problem deutlich

Ein turbulentes Spiel mit 8 Toren zum Start ins neue Jahr. Kompliment an unsere jungen Spieler, die zeigen konnten, was sie drauf haben. Der Abend am @fcbayerncampus hat aber auch gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben! #FCBSAL #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/MyfVbTmMUY