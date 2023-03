„Sehr, sehr überrascht“: Flick äußert sich zum Aus von Nagelsmann

Auch Hansi Flick hat das Aus seines Nachfolgers Julian Nagelsmann beim FC Bayern nicht kommen sehen. „Wir waren gestern Abend natürlich auch sehr, sehr überrascht über die Schlagzeilen“, sagte der Bundestrainer am Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt.

„Aber ich glaube, bis jetzt hat sich Bayern München noch nicht geäußert“, ergänzte Flick: „Aus Respekt vor Julian und den Bayern werde ich nichts weiter zu dem Thema sagen.“

Hansi Flick glaubt an Auswirkungen auf Bayern-Stars im DFB-Team

Nach Ansicht von Flick werde die Trennung auch Auswirkungen auf die Münchner Stars im Nationalteam haben. „Es wird nicht so sein, dass das alle beflügelt. Trotzdem ist es meine Aufgabe, mit allen Spielern zu sprechen – das habe ich schon gemacht. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, was am Ende wirklich rauskommt“, sagte der Bundestrainer.

Am Donnerstagabend hatte der deutsche Rekordmeister Nagelsmann über die vorzeitige Trennung unterrichtet. Der 35-Jährige war seit 2021 im Amt und hatte einen Vertrag bis 2026. Thomas Tuchel soll auf ihn folgen. (sid/dpa/mp)