Bayern feuern Nagelsmann! Tuchel steht als Nachfolger bereit

Das ist ein echter Hammer! Der FC Bayern München trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Julian Nagelsmann. Nachfolger soll offenbar Ex-Chelsea-Coach Thomas Tuchel werden.

Am Donnerstagabend hatte der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano eine Lawine in Gang gesetzt. Der FC Bayern erwäge „ernsthaft“, sich von Nagelsmann zu trennen, schrieb der renommierte Experte. Es dauerte keine Stunde, bis um kurz vor 22 Uhr durchsickerte, dass die Bayern die Trennung vollzogen haben. Das berichten die „Bild“ und der „Kicker“, bei dem Nagelsmann kurz zuvor noch geäußert hatte, dass die Bayern ihn noch nicht informiert hätten.

Bayern haben die Trennung von Julian Nagelsmann noch nicht bestätigt

Das scheint sich inzwischen geändert zu haben, wenngleich die Bayern die Trennung am späten Abend noch nicht offiziell gemacht haben.

MOPO

Nagelsmanns Nachfolger soll offenbar Tuchel werden. In den vergangenen Tagen habe es bereits Kontakt zu dem 49-Jährigen, der am 7. September 2022 beim FC Chelsea entlassen worden war, gegeben, heißt es. 2021 hatte Tuchel mit Chelsea die Champions League gewonnen. Er lebt in München und könne sich ein Engagement nicht nur vorstellen, sondern stünde schon unmittelbar vor der Unterschrift, wie der „Kicker“ berichtet. Am Freitag oder Samstag soll der Deal bereits vollzogen werden. Tuchel stünde damit vor einem hochkarätigen und brisanten Debüt im Top-Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund am 1. April (18.30 Uhr/live bei Sky).

Thomas Tuchel soll neuer Bayern-Trainer werden

Tuchel war zuvor auch mit Tottenham Hotspur und Real Madrid in Verbindung gebracht worden.

Das könnte Sie auch interessieren: UEFA benennt deutsche Stadien um – so heißen sie bei der EM

Die Trennung von Nagelsmann kommt zum jetzigen Zeitpunkt – trotz der 1:2-Pleite in Leverkusen – überraschend. Der Rekordmeister tanzt noch auf allen drei Hochzeiten, kann mit einem Heimsieg gegen Dortmund die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobern. Vor allem das Weiterkommen in der Champions League – dem aus Bayern-Sicht wichtigsten Wettbewerb – gegen die Startruppe von Paris St. Germain (1:0/2:0) sollte etwaige Diskussionen über Nagelsmann eigentlich beenden. Sie tat es aber nicht.

Julian Nagelsmann gewann mit den Bayern nur einen großen Titel

Nagelsmann, für den die Bayern 2021 die Rekordsumme von 25 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen, wird trotz des Meistertitels im Vorjahr und zweier Supercup-Erfolge als Gescheiterter in die Annalen des Rekordmeisters eingehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte bereits unmittelbar nach der Pleite in Leverkusen eine Distanz zu Nagelsmann aufgebaut, schimpfte: „Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen – das habe ich so selten erlebt.“