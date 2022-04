„Schockierend“: Maskierter Einbrecher steigt in Villa von David Beckham ein

Schock für Familie Beckham! Einem Bericht der englischen „Sun“ zufolge soll sich ein maskierter Einbrecher Zutritt zum Anwesen von David und Victoria Beckham verschafft haben, während die Familie anwesend war. Bei der Tat blieben alle unverletzt.

In dem Bericht heißt es, dass der Täter die Villa in London-Kensington über ein Fenster im Obergeschoss betreten habe. Der Einbrecher blieb dabei von David und Victoria Beckham sowie deren Tochter Harper (10) unbemerkt. Der 17-jährige Sohn Cruz hingegen habe Verwüstungen und zerbrochene Fensterscheiben entdeckt.

David Beckham: Einbruch in seine Villa in London

Angeblich liege der Einbruch schon einige Wochen zurück und soll nach Polizeiangaben, auf die sich die „Sun“ beruft, schon am 28. März stattgefunden haben. Demnach seien einige Gegenstände als gestohlen gemeldet worden, Verhaftungen habe es keine gegeben. Es sei aber nicht der einzige Einbruch in der Nachbarschaft in Kensington in jener Nacht gewesen, heißt es.

„Die Diebe waren durch ein Fenster eingebrochen und mit einer kleinen Anzahl von Gegenständen direkt wieder aus demselben herausgeschossen. Glücklicherweise hatte keiner einen großen sentimentalen Wert für die Familie“, wird eine unbekannte Quelle in der „Sun“ zitiert. Sie spricht davon, dass die Familie „sichtlich erschüttert ist von dem, was passiert ist. Es war sehr schockierend für sie, als sie erfuhren, dass der Einbrecher in das Haus eingebrochen war, während sie zu Hause waren.“

Das könnte Sie auch interessieren: England-Star bei Twitter rassistisch beleidigt: Brite muss ins Gefängnis

Zuletzt hatte es auch in Manchester immer wieder Einbrüche bei Fußball-Stars gegeben, darunter auch der französische Weltmeister Paul Pogba und Ex-Werder-Profi Tahith Chong.