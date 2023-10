Ganz Brasilien unter Schock: Superstar Neymar erleidet schlimme Verletzung

Eine Fußballnation unter Schock: Brasiliens Superstar Neymar hat im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag einen Kreuzbandriss erlitten und muss operiert werden. Der brasilianische Verband CBF bestätigte nach Untersuchungen am Mittwoch in São Paulo einen Riss im vorderen Kreuzband sowie im Meniskus des linken Knies.

„Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste“, schrieb der brasilianische Nationalspieler wenige Stunden nach der Diagnose bei Instagram. Er wisse, dass er stark sei, „aber diesmal brauche ich meine Familie und Freunde noch mehr“.

Neymar wechselte im Sommer zu Al-Hilal

Neymar, der seit Sommer bei Al Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag steht und dem Klub damit auch bis auf Weiteres fehlen wird, hatte sich beim 0:2 in Uruguay vor der Pause bei einem Zweikampf das Knie verdreht und wurde unter Tränen vom Platz gefahren. Später verließ er das Stadion in Montevideo auf Krücken und einer Stützmanschette um das linke Bein.

„Es ist nicht leicht, Verletzungen und Operationen zu durchstehen, stellen Sie sich vor, das alles nach vier Monaten Genesung nochmal durchzumachen“, schrieb der 31-Jährige: „Ich habe Glauben, sogar zu viel. Die Kraft gebe ich in die Hände Gottes, damit er meine erneuern kann. Danke für die Nachrichten der Unterstützung und Liebe.“

Paris-St. Germain: Neymar mit körperlichen Problemen

In diesem Jahr hatte Neymar bereits monatelang aufgrund einer schweren Verletzung am rechten Knöchel pausiert. Seine Zeit bei Paris St. Germain war immer wieder von körperlichen Problemen geprägt. Wie lange Neymar diesmal ausfallen wird, ist offen. Laut Verband sei zudem der Termin für die Operation noch nicht festgelegt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Respektloses Verhalten? Riesen-Zoff um indische Fans bei Cricket-WM

„Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt“, sagte CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues in einer Erklärung, „denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht.“ (aw/sid)