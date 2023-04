Schock in der 2. Liga: Böller explodiert direkt neben Torhüter

Es war die übelste Szene am Zweitliga-Sonntag. Beim 2:2 von Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf warfen Fortuna-Chaoten einen Böller auf Arminia-Keeper Martin Fraisl.

Der 29-Jahre alte Österreicher überstand die Szene offenbar weitgehend unbeschadet. Er hielt sich im direkten Anschluss das Ohr, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen. Der Böller explodierte in der 13. Minute der Partie in der Bielefelder SchücoArena mit einem lauten Knall in der Nähe des Torhüters, der sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Düsseldorfer Fanblock aufhielt.

2. Bundesliga: Rückschlag für Fortuna Düsseldorf im Kampf um den Aufstieg

Sportlich verspielte die Fortuna mit dem 2:2 die Chance, bis auf fünf Zähler an den Relegationsplatz heranzurücken. Bis zur 84. Minute hatten die Rheinländer noch geführt. Die Arminia hat als 14. nun zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

MOPO

Den belegt Jahn Regensburg nach dem 2:2 (0:1) durch den Ausgleich in der 90. Minute gegen den 1. FC Magdeburg. Auf den Abstiegsplätzen liegen Hansa Rostock, das beim 2:3 (1:2) gegen Holstein Kiel auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Alois Schwartz verlor, und der SV Sandhausen. Für die Sandhäuser sieht es nach dem 0:2 (0:2) gegen die SpVgg Greuther Fürth langsam düster aus, der Relegationsplatz ist schon sechs Zähler entfernt.

An der Tabellenspitze hat Darmstadt 98 einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga gemacht. Der Spitzenreiter gewann mit 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn und hat sieben Spiele vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. (mp/dpa)