Schlimme Nachrichten von der Insel: David Brooks vom Zweitligisten AFC Bournemouth ist an Krebs erkrankt. Das teilte der Mittelfeldmann am Mittwoch auf seinem persönlichen Twitter-Account mit.

Der 24-Jährige ist von einem Hodgkin-Lymphom im zweiten Stadium betroffen. Dabei wird das lymphatische System und damit ein wichtiger Teil des Immunsystems befallen. In der nächsten Woche wolle Brooks demnach mit der Behandlung starten.

Trotz Krebs-Diagnose: Brooks „positiv und zuversichtlich“

Der Mittelfeldmann weiß um die Schwere der Diagnose, schaut aber zugleich positiv in die Zukunft: „Obwohl dies ein Schock für mich und meine Familie ist, ist die Prognose positiv und ich bin zuversichtlich, dass ich mich vollständig erholen und so bald wie möglich wieder spielen kann“, so Brooks.

Der walisische Nationalspieler weiter: „Ich möchte mich bei den Ärzten, Krankenschwestern, Beratern und Mitarbeitern bedanken, die mich behandelt haben, für ihre Professionalität, ihre Herzlichkeit und ihr Verständnis während dieser Zeit“, ebenso wie bei den Mitarbeitern des walisischen Fußballverbandes für die „schnelle Aufmerksamkeit des medizinischen Teams, ohne das die Krankheit womöglich nicht entdeckt worden wäre“.

Nach Krebs-Diagnose: Brooks bittet um Privatsphäre

Brooks schließt sein Statement mit der Bitte um das Respektieren seiner Privatsphäre: „Ich bin mir der Aufmerksamkeit und des Interesses der Medien bewusst, möchte aber darum bitten, dass meine Privatsphäre in den kommenden Monaten respektiert wird. Ich werde über meine Fortschritte berichten, sobald ich dazu in der Lage bin.“

Bereits am 6. Oktober hatte der AFC Bournemouth die Streichung von Brooks aus dem Kader aufgrund von Krankheit verkündet, nun ist also Näheres bekannt. Der Rechtsaußen gehört bei den „Cherries“ zum erweiterten Stammpersonal. In dieser Saison stehen bislang neun Einsätze zu Buche, wobei ihm drei Tore gelangen.