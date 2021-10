Trauer um Langstreckenläuferin Agnes Jebet Tirop: Die Kenianerin wurde am Mittwoch tot in ihrem Haus in Iten aufgefunden.

Das teilte der nationale Verband mit. Erste Hinweise deuten demnach daraufhin, dass die WM-Dritte von 2017 und 2019 über 10.000 m von ihrem Ehemann erstochen wurde. Dieser werde von der Polizei gesucht, sagte Polizeisprecher Tom Makori der Nachrichtenagentur AFP. „Der Verdächtige hat Tirops Eltern angerufen und gesagt, dass er etwas Unrechtes getan habe. Wir glauben also, dass er weiß, was passiert ist“, sagte Makori. Tirop wurde 25 Jahre alt.

Agnes Jebet Tirop: Läuferin aus Kenia tot aufgefunden

„Kenia hat ein Juwel verloren“, schrieb der Verband in einer Mitteilung. Erst vor einem Monat hatte Tirop in Herzogenaurach einen Straßen-Weltrekord aufgestellt, als sie über 10 km die alte Bestmarke um 28 Sekunden auf 30:01 Minuten verbesserte.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Flitterwochen-Trip: Bayern-Star drohen sechs Monate Haft

Zu ihren größten Erfolgen zählt unter anderem die Bronzemedaille 2012 bei den Juniorenweltmeisterschaften in Barcelona. Zudem fuhr sie 2015 einen überraschend Sieg bei der Crosslauf-WM ein, womit sie zur zweitjüngsten Crosslauf-Weltmeisterin nach der Südafrikanerin Zola Budd wurde. (kk/sid)