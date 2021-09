Mit einem fiesen Gefühl in der Magengegend reiste er noch vor seinen Teamkollegen zurück nach Stuttgart. Robin Gosens verletzte sich beim 2:0 (1:0) des DFB-Teams gegen Liechtenstein am Fuß und muss nun eingehend untersucht werden. Sein Einsatz am Sonntag in der WM-Qualifikation gegen Armenien ist höchst fraglich, mehr noch: Da Gosens über große Schmerzen klagt, wird Schlimmeres befürchtet.

In der Endphase der Partie passierte das Malheur, das Gosens eine eher schlaflose Nacht bescherte. „Er hat Probleme gehabt im Sprunggelenk oder Mittelfuß“, ließ Bundestrainer Hansi Flick wissen. „Robin hat große Schmerzen gehabt.“ Noch am Abend wurde der Abwehrmann von Atalanta Bergamo zur Röntgenuntersuchung in ein Krankenhaus in St. Gallen gebracht.

Feiert David Raum sein Debüt für Deutschlands A-Team?

Sollte Gosens am Sonntag tatsächlich passen müssen, könnten es zum Debüt von David Raum kommen. Der Linksverteidiger aus Hoffenheim steht erstmals überhaupt im Kader des A-Teams. Verzichten muss Deutschland auch gegen Armenien auf den bereits abgereisten Bayern-Star Thomas Müller (muskuläre Probleme). Keeper Manuel Neuer dürfte hingegen nach seinen Knöchelproblemen wieder einsatzbereit sein.