Schiri waren die Rassisten nicht laut genug: Erschütternde Szene in der Serie A

Der französische Nationaltorhüter Mike Maignan von Italiens Spitzenklub AC Mailand hat sich nach dem Auswärtsspiel in der Serie A bei Hellas Verona am Freitagabend über rassistische Beleidigungen beklagt.

Wie der schwarze Torwart, in dieser Partie Milan-Kapitän, angab, habe er die Vorfälle dem Schiedsrichter gemeldet, der das Spiel (Endstand 1:0 für AC) allerdings nicht unterbrochen oder eine Lautsprecherdurchsage veranlasst habe. Referee Livio Marinelli habe die Chöre als nicht laut genug bewertet, um Maßnahmen zu ergreifen, berichtete die „Gazzetta dello Sport“.

Maignan war bereits Opfer rassistischer Attacken in diesem Jahr: Die Partie zwischen Udine und Milan (2:3) war am 20. Januar deswegen unterbrochen worden. Der 29-Jährige war damals vom Platz in die Kabine gegangen und später zurückgekehrt. (sid/js)