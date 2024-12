HSV knackt Millionen-Zuschauer-Marke – doch es gibt auch ein Problem

Aus sportlicher Sicht war 2024 für den HSV ein unbefriedigendes Jahr. Daran wird auch der Aufritt beim Hinrunden-Finale am Samstag gegen Greuther Fürth (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nichts mehr ändern. Maximal auf Platz drei werden die Hamburger in die Winterpause gehen. Gefeiert soll zuvor trotzdem noch mal werden im Volksparkstadion. Dabei wird zum Jahresende sogar eine ziemlich beeindruckende Marke geknackt. Für viel Euphorie sollte das allerdings auch nicht sorgen.

Komplett ausverkauft wird die Heimspielstätte der Hamburger am Samstag nicht sein. Auf eine starke Unterstützung und große Kulisse können sich die HSV-Profis jedoch auch beim Auftritt gegen Fürth wieder verlassen. Mehr als 53.000 Zuschauer werden erneut dabei sein.

Ein passender Jahresabschluss für das Volksparkstadion, das in der Beliebtheitsskala in den vergangenen Jahren trotz zweiter Liga noch mal deutlich gestiegen ist. Die MOPO hat sich vor dem letzten Heimspiel des Jahres mal ein paar Zahlen aus den zurückliegenden zwölf Monaten angeschaut.

Das Spiel gegen Fürth wird für den HSV der 18. Auftritt im Volksparkstadion in diesem Jahr sein. Mit drei Punkten und einer überzeugenden Leistung soll beim Hinrunden-Finale nun auch den Fans noch mal etwas zurückgezahlt werden, erklärte Trainer Merlin Polzin im Vorfeld der Partie. Für den HSV wäre das auch beim Blick auf die sportliche Bilanz im Volkspark nicht ganz unwichtig.

Sportlich Bilanz für den HSV im Volkspark ausbaufähig

Zwar sind die Hamburger in dieser Saison bei Heimspielen noch ungeschlagen. Zuletzt gab es für den HSV jedoch auch drei Remis in Folge im Volkspark. Das passt zur Gesamtausbeute in diesem Jahr. Von den bislang 17 Heimspielen konnte nur knapp die Hälfte (acht) gewonnen, dazu gab es fünf Remis und vier Niederlagen. Umgerechnet ist das ein Schnitt von 1,7 Punkten pro Partie. Da gibt es noch reichlich Luft nach oben.

Zwölf HSV-Heimspiele waren im Jahr 2024 ausverkauft

Die Ausbeute passt nicht zur Auslastung und Unterstützung. Denn in diesem Bereich sind die Zahlen mehr als beeindruckend. Zwölf der bislang 17 HSV-Spiele im Volkspark waren im Jahr 2024 ausverkauft. Über 51.000 Fans waren immer dabei. Insgesamt kamen zu den bisherigen Heimspielen der Hamburger in den zurückliegenden zwölf Monaten 950.884 Zuschauer. Am Samstag wird gegen Fürth nun die Eine-Million-Marke durchbrochen.

Das Volksparkstadion gehört damit ganz klar zu den großen Gewinnern beim HSV im Jahr 2024. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft aus diesem Vorteil bislang zu wenig gemacht. Entsprechend nimmt Polzin vor dem letzten Heimspiel des Jahres nun vor allem auch die Mannschaft in die Pflicht. Seine Ansage: „Wir haben wieder ein volles Stadion, wo uns jeder einzelne HSVer nach vorne peitschen wird. Aber es wird auch an uns liegen, das Stadion mitzunehmen, um das Volkspark-Gefühl dann auch ausdrücken zu können.“