Darum trug Schiri Zwayer 63 Namen auf seinem Trikot

Am Sonntagnachmittag trennten sich Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach am vorletzten Bundesliga-Spieltag mit 1:1. In einem Spiel, das wenig Höhepunkte zu bieten hatte, fiel dem aufmerksamen Zuschauer auf, dass Schiedsrichter der Partie Felix Zwayer eine Reihe Namen auf seinem Rücken trug.

Ganze 63 Namen schmückten die Rückseite des Trikots des immer wieder in der Kritik stehenden Zwayer und seinen Assistenten. Hintergrund des Ganzen war die Aktion des DFB „Danke Schiri”, bei der Amateur-Schiedsrichter gewürdigt werden sollten. Die Namen zeigten Unparteiische, die seit langer Zeit in den unteren Ligen für Recht und Ordnung auf dem Platz sorgen.

Der seit März aktive DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte zu der Aktion: „Dieser Abend ist Anerkennung und Wertschätzung für die Leistung der älteren und Motivation für die jüngeren Schiedsrichter.“

Immer wieder kommt es in Deutschland zu schweren Anfeindungen gegenüber Schiedsrichtern. Erst in dieser Saison sah sich Felix Zwayer dazu gezwungen, eine Pause einzulegen, nachdem er nach dem 3:2-Sieg der Bayern über Dortmund schwer in die Kritik geraten war.