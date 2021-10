Newcastle United ist scheinbar an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen interessiert. Geoff Lockhardt, Scout des Premier League-Vereins, habe laut „Sport Bild“ im Spiel gegen Köln auf der Tribüne gesessen, um den 18-Jährigen zu beobachten.

Nachdem Newcastle United Anfang Oktober von einem Konsortium rund um den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman übernommen wurde, stehen dem abstiegsbedrohtem Klub nun hohe Summen an Geld zur Verfügung.

Florian Wirtz bis 2023 bei Leverkusen

Kein Wunder, dass die neuen Verantwortlichen bei ihrer Suche nach Hochkarätern auf Florian Wirtz gestoßen sind. Mit seinen erst 18 Jahren ist er bereits Stammspieler bei Bayer Leverkusen und auch in der deutschen Nationalmannschaft kam er zum Einsatz und wird als eines der Toptalente gehandelt. In 44 Bundesligapartien erzeilte er zehn Tore und bereitete zwölf vor und auch in der Europa League traf er in elf Spielen vier Mal und legte zwei vor.

Sein Marktwert steigerte sich stetig und liegt aktuell laut „Transfermarkt.de“ bei 65 Millionen Euro. Gegenüber „Sport Bild“ betonte Wirtz aber, er wolle bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit 2023 bei der Werkself bleiben. Dann wird wohl das Pokern losgehen – nicht nur Newcastle, auch deutsche Topvereine wie Bayern München und Borussia Dortmund, aber auch internationale Klubs wie Liverpool, Chelsea, Barcelona und Manchester City sollen an einem Transfer interessiert sein.

100 Millionen Euro für Wirtz – Bayern und BVB straucheln

Bei einem Verkauf des Youngsters sollen Leverkusen wohl über 100 Millionen Euro Ablöse winken und in Sachen Gehalt würde Wirtz vermutlich auch deutlich zulegen. Für Bayern oder Dortmund nur sehr schwer stemmbare Summen.

Der BVB hatte bereits 2020 Interesse an einer Verpflichtung geäußert – Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigte gegenüber „Sport1“: „Wir hätten ihn auch gerne gehabt“. Zum Vergleich: Bayerns Rekordtransfer von Lucas Hernández im Jahr 2019 lag bei rund 80 Millionen Euro, der BVB gab für eine Rückkehr von Mats Hummels im selben Jahr gerade einmal 30,5 Millionen Euro aus.