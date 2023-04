Schalke-Wahnsinn! Comeback-Sieg gegen Werder bringt neue Hoffnung

Gelsenkirchen lebt! Der FC Schalke 04 beweist Moral, dreht einen späten Rückstand und gewinnt mit 2:1 (0:1) gegen Werder Bremen. Die Königsblauen belohnen sich für einen couragierten Auftritt und haben nur noch einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer. Der umjubelte Siegtreffer fiel erst ganz spät.

Das hätte er wahrscheinlich selbst nicht gedacht: Dominick Drexler avancierte zum Helden des Tages. Und dabei wurde der Routinier erst in der 75. Minute eingewechselt. In der Nachspielzeit vereitelte der 32-Jährige zunächst eine Riesenchance von Marvin Ducksch, nur um kurz danach den Siegtreffer zu erzielen (90.+2). Die Veltins Arena bebte – Schalke-Wahnsinn!

Van den Bergh und Drexler sorgen für späten Schalke-Sieg gegen Werder

Nach einem Dreier sah es ganz lange aber nicht aus. Vor allem, weil bei den Gastgebern die Kreativität fehlte. Dringend benötigt wurde ein überraschender Moment, der die kompakte Defensive der Bremer in Verlegenheit gebracht hätte.

Genau so einen hatten die Gäste in der 18. Minute, als sie sich nach einem Schalker Ballverlust bei einem Einwurf schnell nach vorne kombinierten. Am Ende des schönen Spielzugs legte Mitchell Weiser gedankenschnell auf Marvin Ducksch ab, der eiskalt zum 0:1 vollstreckte. Für den 29-Jährigen war es das nächste Erfolgserlebnis nach seinem Dreierpack gegen die Hertha am Wochenende zuvor und der insgesamt 12. Saisontreffer.

Der Torjäger sorgte auch dafür, dass Niclas Füllkrug über weite Strecken nicht vermisst wurde – der Nationalspieler verpasste aufgrund von Wadenproblemen bereits das dritte Spiel in Folge. Die Bremer überließen den Schalkern nach dem Tor den Ball und hatten selbst noch vor der Pause die ein oder andere gute Chance. Nach dem Wiederanpfiff agierten die Grün-Weißen aber viel zu passiv. Schalke arbeitete weiter, blieb dran und belohnte sich nach zahlreichen gefährlichen Aktionen dann in der 81. Minute: Nach einem unzulänglich geklärten Einwurf traf der eingewechselte Sepp van den Bergh zum verdienten 1:1. Drexler vollendete wenig später das Comeback.

Für Schalke war der Sieg ein überlebenswichtiger, da am Nachmittag Stuttgart gegen Gladbach gewann (2:1) und auch Augsburg (1:1 in Frankfurt) punkten konnte. Der Abstiegskampf der Bundesliga verspricht definitiv Spannung bis zum letzten Spieltag.