Schalke-Spiel in Gefahr: Muss Osnabrück in eine andere Stadt ausweichen?

Die Austragung des Zweitliga-Spiels VfL Osnabrück gegen Schalke 04 ist weiter offen. Die DFL kann erst über eine mögliche Verlegung der für Samstag (13 Uhr/Sky) angesetzten Partie entscheiden, sobald die Nutzungsunterlassung der Stadt eingetroffen ist. Diese wird spätestens am Donnerstag erwartet.

Der Tabellenletzte aus Osnabrück hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion des Stadions die zuständigen Behörden der niedersächsischen Stadt die Nutzung der Fußball-Arena vorübergehend untersagt haben.

Schalke bereit sich normal aufs Spiel vor

„Unsere Aufgabe ist es, das Team bestmöglich auf das nächste Spiel am Samstag vorzubereiten. Das werden wir so lange tun, bis uns eine andere Entscheidung mitgeteilt werden sollte“, sagte Schalkes Chef-Trainer Karel Geraerts am Mittwoch zu der noch ungeklärten Situation. Sein Team muss unbedingt noch punkten, um alle Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Die Osnabrücker haben drei Spieltage vor dem Saisonende mit sieben Punkten Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz dagegen kaum noch Chancen, in der Liga zu bleiben.

VfL möchte die letzten Heimspiele an der Bremer Brücke austragen

Der VfL setzt laut Geschäftsführer Michael Welling alles daran, „verschiedene bauliche Maßnahmen zu prüfen und so umzusetzen, dass wir den Brückentag gegen Schalke schnellstmöglich nachholen und auch das letzte Heimspiel gegen Hertha BSC wie gewohnt an der Bremer Brücke austragen können“. Die Partie gegen Hertha BSC soll am 19. Mai stattfinden.

Der VfL habe die DFL und Schalke über die Probleme informiert. Auf der Basis der DFL-Entscheidung, ob und wann gespielt wird, will sich der Klub an Dauerkarteninhaber und Ticketkäufer wenden. Zunächst seien alle Tickets weiter gültig.

Mängel an der Ostkurve der Bremer Brücke

Die Mängel sind laut Angaben des VfL in der vergangenen Woche bei einer turnusmäßig durchgeführten Prüfung gefunden worden. Die Probleme in der mehr als 90 Jahre alten Spielstätte hängen mit Holzträgern zusammen, „die aufgrund der problematischen Beschaffenheit einiger Träger ein sofortiges Handeln erforderlich machen“. Nach Ansicht der Gutachter ist es ohne sofortige Maßnahmen ausgeschlossen, die Ostkurve für die beiden Heimspiele zu nutzen.

Verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Bremer Brücke

Der VfL Osnabrück hatte am Dienstagabend nach der Mitteilung sich auch den Medien gestellt. Dabei wurde auch über Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Zum einen könnte das Dach der Ostkurve stabilisiert werden. „Die morschen Balken müssen so gesichert werden, dass Gefahren ausgeschlossen werden“, sagte Welling der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausgerechnet vor dem Derby: Plötzlich wackelt der Fan-Rekord des HSV – die Gründe

Die andere Möglichkeit sei, das Dach über der Ostkurve zu entfernen. „Wir schauen gerade, ob wir Unternehmen finden, die uns da helfen können“, meinte Welling. Sollten beide Varianten sich nicht verwirklichen lassen, müsste der Verein auf ein den DFL-Richtlinien entsprechendes Stadion ausweichen. Über die möglichen daraus entstehenden Kosten wollte sich Welling laut „Neuer Osnabrücker Zeitung“ nicht äußern. (dpa/fs)