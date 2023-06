Verlockend: Saudi-Klub bietet 12 Millionen Euro für Bremen-Stürmer

Ein verlockendes Angebot: Der saudische Klub Al-Wehda FC wirbt nach Informationen des TV-Senders Sky um Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch.

Demnach habe der Verein aus dem Emirat ein Angebot für den 29-Jährigen abgegeben. Laut dem Portal „Deichstube“ soll der gebürtige Dortmunder dem Team allerdings bereits eine Absage erteilt haben.

12-Millionen-Euro-Angebot für Ducksch

Al-Wehda FC soll zwölf Millionen Euro Ablöse für einen sofortigen Wechsel Duckschs in die Saudi Pro League bieten. Die Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen Euro in seinem Werder-Vertrag, der noch bis 30. Juni 2024 läuft, war am 15. Juni erloschen.

Bremen bietet dem Angreifer bisher nur eine Verlängerung seines Kontrakts um ein Jahr an, Ducksch wolle aber eine längere Laufzeit. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnte er nach dem Ende der kommenden Saison ablösefrei wechseln. (dpa/mg)