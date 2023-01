Salto-Sieg gegen Sasel: Altona 93 feiert fürstlichen Auftakt dank Prinz von Anhalt

Altona 93 stürmt mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter aus der Winterpause. Für den fürstlichen Jahresauftakt sorgte Kevin Prinz von Anhalt, der den Pausenrückstand mit zwei Treffern in ein 2:1 gegen den TSV Sasel verwandelte.

„Jeder hat einfach Bock darauf gehabt, zu gewinnen“, resümierte von Anhalt, der schon in der achten Minute an die Latte geköpft hatte. Danach kam Sasel vor 964 Zuschauer:innen aber besser ins Spiel und ging durch Jean-Lucas Gerken (32.) nach Doppelpass mit Enrik Nrecaj in Führung. Dass Deran Tosköz mit Leistenproblemen zur Pause in der Gästekabine bleiben musste, tat dem Spiel des Tabellenführers allerdings nicht gut – zumal Altona die zweite Hälfte druckvoll begann.

Oberliga: Kevin Prinz von Anhalt trifft doppelt zum Altona-Sieg gegen Sasel

„Wir wollten etwas bewegen und sind dann mehr hinter die Kette gekommen“, sagte von Anhalt, der nach 57 Minuten eine Flanke von Michael Gries zum Ausgleich einköpfte. Als Moritz Grosche ihm zwölf Minuten später den Ball perfekt in den Lauf spielte, drosch der 28-Jährige den Ball zum Siegtreffer in die Maschen.

„Einige Flanken von der Seite hätten wir früher unterbinden müssen“, beklagte Sasel-Trainer Danny Zankl: „Den Prinzen kannst du in der Luft nicht ganz wegverteidigen.“

„Solche Tore zeichnen ihn aus“, würdigte Altona-Coach Andreas Bergmann Matchwinner von Anhalt, gab aber auch zu bedenken: „Man sollte nicht unterschätzen, was Spieler wie Michael Gries oder Amel Gohoua ihm an Räumen freimachen, damit er in diese Positionen gerät.“ Das Fazit von Gegenüber Zankl fiel kürzer aus: „Für uns ist Fresse halten und arbeiten angesagt.“