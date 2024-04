Rückschlag im Titelkampf: Ex-Trainer Algan schockt Altona 93 bei seiner Rückkehr

Zur Rückkehr von Berkan Algan an die Adolf-Jäger-Kampfbahn musste Altona 93 mit dem 0:2 gegen den Eisenbahner TSV einen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen. Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord kann den Altonaern aber niemand mehr streitig machen.

Auch nicht Algan, der 2020 nach fünf Jahren als 93-Trainer entlassen wurde und jetzt mit der Eisenbahn an alter Wirkungsstätte triumphierte. Der Klub aus Billwerder strebst selbst in die Regionalliga, verzichtete aber angesichts des Rückstands auf eine Bewerbung.

Das sagt Algan zum Sieg beim Ex-Klub

Umso schöner schmeckte Algan, der Altona 2019 zur Hamburger Meisterschaft coachte, der Sieg. „Das war schon ein besonderes Spiel“, sagte der 47-Jährige: „Wir haben uns taktisch dem schweren Boden angepasst und diszipliniert unsere Ordnung gehalten.“

Kiene und Düwel schießen Eisenbahn bei Altona 93 zum Erfolg

Niklas Kiene (12.) nutzte einen unzureichenden Klärungsversuch von Gianluca Przondziono, um den Ball ins lange Eck zu köpfen. Max Düwel (26.) schloss nach einem Ballverlust von Moritz Grosche zum 2:0 für die Eisenbahn ab, die mit ihrer dichten Defensivstaffelung danach lange wenig zuließ.

Alcaraz bleibt ohne Gegentor

Einen Kopfball von Veli Sulejmani (61.) faustete ETSV-Keeper Marco Alcarez weg, ein Freistoß von Przondziono (66.) landete auf der Lattenoberkante, bei einem Fallrückzieher von Rasmus Tobinski (84.) war wieder Alcaraz zur Stelle.

„Wenn ein Ball reingeht, wäre nochmal richtig was gegangen“, bedauerte Altonas Trainer Andreas Bergmann, dessen Team nun nur noch einen Punkt vor Dassendorf liegt: „Aber auch für die Aufstiegsrunde sind solche Spiele lehrreich.“ Die beginnt der AFC vermutlich am letzten Maiwochenende gegen den Nachwuchs von Werder Bremen, in der Woche danach geht es nach jetzigem Stand gegen den SV Todesfelde. Orte und genaue Termine stehen allerdings noch nicht fest.